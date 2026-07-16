Engage-toi sur le service civique!, Rodez – 12-ML AVEYRON, Rodez
mardi 11 août 2026 · Rodez - 12-ML AVEYRON · Rodez
Informations pratiques
Engage-toi sur le service civique! Mardi 11 août, 09h00 Rodez – 12-ML AVEYRON Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-11T09:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-11T09:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00
Rencontre avec l’AFEV pour découvrir et/ou postuler sur leurs missions de services civiques sur le territoire de Rodez et à proximité.
09h à 10h30: Information collective 10h30 à 11h30: échanges individuels
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Rencontre avec l’AFEV pour découvrir et/ou postuler sur leurs missions de services civiques sur le territoire de Rodez et à proximité.
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