Engage-toi sur le service civique!, Rodez – 12-ML AVEYRON, Rodez

Informations pratiques

Engage-toi sur le service civique! Mardi 11 août, 09h00 Rodez – 12-ML AVEYRON Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-11T09:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00

Fin : 2026-08-11T09:00:00+02:00 – 2026-08-11T11:30:00+02:00

Rencontre avec l’AFEV pour découvrir et/ou postuler sur leurs missions de services civiques sur le territoire de Rodez et à proximité.

09h à 10h30: Information collective 10h30 à 11h30: échanges individuels

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Rencontre avec l’AFEV pour découvrir et/ou postuler sur leurs missions de services civiques sur le territoire de Rodez et à proximité.