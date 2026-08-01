Représentation de musique baroque Ensemble Parchemins Rodez
dimanche 9 août 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
Représentation de musique baroque Ensemble Parchemins
14 Rue du 1 novembre Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
A l’occasion des 30 ans, le groupe Ensemble Parchemins revient en Aveyron pour célébrer la Menuiserie.
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14 Rue du 1 novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 21 54 04 80 ensembleparchemins@gmail.com
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English :
To mark its 30th anniversary, the group Ensemble Parchemins is returning to Aveyron to celebrate carpentry.
L’événement Représentation de musique baroque Ensemble Parchemins Rodez a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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