Informations pratiques

Rodez

Concert lyrique Chants de l’âme

Rue Frayssinous Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Un voyage musical entre prière, passion et émotion, porté par les plus grands chefs-d’œuvre du répertoire lyrique.

CHANTS DE L’ÂME UN VOYAGE MUSICAL ENTRE PRIÈRE, PASSION ET ÉMOTION

De l’Ave Maria de Caccini aux plus grands airs de Mozart, Haendel, Rossini, Puccini, Messager, Offenbach et Lehár, Laetitia Volcey et Auguste Truel vous invitent à un voyage musical où se mêlent spiritualité, passion et émotion. Entre airs solistes et duos emblématiques, cette soirée explore toute la richesse du répertoire lyrique, de la musique sacrée à l’opéra, l’opérette et la comédie musicale.

Infos pratiques entrée libre pré-réservation recommandée Billetterie Concert chants de l’âme Billetweb .

Rue Frayssinous Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 87 12 50 ndassomption12@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A musical journey blending prayer, passion, and emotion, brought to life by the greatest masterpieces of the operatic repertoire.

L’événement Concert lyrique Chants de l’âme Rodez a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)