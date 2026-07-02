Informations pratiques

Rodez

500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Spectacle du monde

Rue Frayssinous Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Le Festival du Rouergue, Cultures du Monde est au rendez-vous au pied de la Cathédrale pour fêter les 500 ans du clocher avec un spectacle exceptionnel porté par Tahiti.

Dans le cadre des célébrations des 500 ans du clocher de la cathédrale de Rodez, le Festival du Rouergue s’associe à cet anniversaire emblématique en proposant une soirée festive au cœur de la ville.



Dès 19 h 30, retrouvez les danseurs de Tahiti place des Ruthènes, devant le café Monsieur S, pour une animation qui donnera le ton de la soirée.

Puis, rendez-vous à 21 h sur la place d’Armes pour un spectacle mêlant danses, musiques et traditions polynésiennes. À travers leurs costumes, leurs rythmes et leur énergie, les artistes vous feront voyager jusqu’au cœur du Pacifique.

Une belle occasion de vivre un moment de partage entre patrimoine local et cultures du monde, avant de prolonger la soirée avec le spectacle son et lumière L’Incroyable Histoire de Notre-Dame . .

Rue Frayssinous Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 46 84 27 ffir@wanadoo.fr

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English :

The Rouergue Festival, Cultures of the World, will take place at the foot of the cathedral to celebrate the 500th anniversary of the bell tower with an exceptional performance featuring Tahiti.

L’événement 500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Spectacle du monde Rodez a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)