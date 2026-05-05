L’été des écrivain(e)s La menuiserie Rodez

Rodez

L’été des écrivain(e)s

La menuiserie 11 rue du 11 novembre Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-06

Exposition, causerie, lecture, spectacles

Pour la 2ème session de son Festival L’été des écrivain(e)s organisé par la Fédération nationale des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires, l’association Le Grenier Poésie Ilarie Voronca vous propose 6 spectacles, une causerie et une exposition pour rendre hommage à quelques écrivains ayant séjourné en Aveyron.

Programme

Jeudi 6 août 3 spectacles

18 h Voronca, une âme ardente par Jean-Sylvain Savignoni

Suivi de Voronca, la parole libérée par Marie Lahontang et Sylvie Saint-Fleuret

20 h 30 Eugène Viala, tombé d’un tramway par Flavie Castagné

Vendredi 7 août 2 spectacles

18 h Henrika, un conte de Voronca par Flavie Castagné, Marie Estublier et Emma Hugon

20 h 30 La Confession d’une âme fausse Récit fantastique de Voronca adapté et interprété par Flavie Castagné

Samedi 8 août une causerie et un spectacle

18 h Jean Rivier et Ilarie Voronca, deux poètes résistants Causerie de Simone Rivier et Christiane Chaule-Balducci

20 h 30 N’avoir pu vivre qu’en possédé – Spectacle sur Voronca, Artaud, Camille Claudel et d’autres artistes, écrit et interprété par Flavie Castagné, Marie Estublier et Emma Hugon. .

La menuiserie 11 rue du 11 novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 14 58 42 15 grenier.voronca@outlook.fr

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English :

Exhibitions, talks, readings, shows

L’événement L’été des écrivain(e)s Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)