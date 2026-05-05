L’été des écrivain(e)s La menuiserie Rodez
L’été des écrivain(e)s La menuiserie Rodez jeudi 6 août 2026.
Rodez
L’été des écrivain(e)s
La menuiserie 11 rue du 11 novembre Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-06
Exposition, causerie, lecture, spectacles
Pour la 2ème session de son Festival L’été des écrivain(e)s organisé par la Fédération nationale des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires, l’association Le Grenier Poésie Ilarie Voronca vous propose 6 spectacles, une causerie et une exposition pour rendre hommage à quelques écrivains ayant séjourné en Aveyron.
Programme
Jeudi 6 août 3 spectacles
18 h Voronca, une âme ardente par Jean-Sylvain Savignoni
Suivi de Voronca, la parole libérée par Marie Lahontang et Sylvie Saint-Fleuret
20 h 30 Eugène Viala, tombé d’un tramway par Flavie Castagné
Vendredi 7 août 2 spectacles
18 h Henrika, un conte de Voronca par Flavie Castagné, Marie Estublier et Emma Hugon
20 h 30 La Confession d’une âme fausse Récit fantastique de Voronca adapté et interprété par Flavie Castagné
Samedi 8 août une causerie et un spectacle
18 h Jean Rivier et Ilarie Voronca, deux poètes résistants Causerie de Simone Rivier et Christiane Chaule-Balducci
20 h 30 N’avoir pu vivre qu’en possédé – Spectacle sur Voronca, Artaud, Camille Claudel et d’autres artistes, écrit et interprété par Flavie Castagné, Marie Estublier et Emma Hugon. .
La menuiserie 11 rue du 11 novembre Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 6 14 58 42 15 grenier.voronca@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exhibitions, talks, readings, shows
L’événement L’été des écrivain(e)s Rodez a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Rodez (Aveyron)
- Atelier vélo participatif gratuit, UNIK BIKE Occasion, Rodez 9 mai 2026
- NOUVEAU CIRQUE ZAVATTA CHAPITEAU ZAVATTA Rodez 13 mai 2026
- Festival du film de rando HISTOIRES & CRAPAHUTES Saison 3 Rodez 16 mai 2026
- Color Run Rodez 17 mai 2026
- COLOR RUN RODEZ 2026 Rodez 17 mai 2026