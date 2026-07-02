Informations pratiques

Rodez

Cérémonie d’ouverture Festival du Rouergue

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-04

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Voyagez sans prendre l’avion c’est possible à Rodez ! Une soirée entre l’Aveyron et les Cultures du Monde…

Le Festival du Rouergue vous invite à une soirée exceptionnelle pour lancer une semaine de célébration et de partage ! La cérémonie d’ouverture réunit sur scène un mélange unique entre nos groupes rouergats et des ensembles venus des quatre coins du monde.

Cette année, laissez-vous transporter par la richesse culturelle de la Hongrie, de Tahiti, de la Bulgarie, du Mexique et de la Turquie, aux côtés de nos traditions aveyronnaises.

Costumes éclatants, danses rythmées, musiques envoûtantes… Ce spectacle gratuit vous offrira un avant-goût de la richesse du Festival du Rouergue et de toutes les rencontres qui rythmeront la semaine. Bien plus qu’une représentation, cette soirée sera aussi l’occasion de partager des moments privilégiés avec les artistes échanger, découvrir leurs traditions et même esquisser quelques pas de danse à leurs côtés.

Rendez-vous mardi soir à Rodez pour vivre un véritable voyage à travers les continents, où les cultures se rencontrent, se mêlent et célèbrent ensemble la diversité, la fraternité et le partage.

Programme

20h30 Défilé kiosque > jardin public > Esplanade des Rutènes

21h30 Cérémonie d’ouverture du 69ème Festival du Rouergue, Cultures du monde – Esplanade des Rutènes

22h30 Bal des Nations Esplanade des Rutènes .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Travel without flying: it’s possible in Rodez! An evening blending the Aveyron region with world cultures…

L’événement Cérémonie d’ouverture Festival du Rouergue Rodez a été mis à jour le 2026-07-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)