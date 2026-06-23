Rodez

Rando Mémoire 2026

Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

Manifestation d’hommage de notre mémoire collective pour ne pas oublier … sera aussi l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les lieux emblématiques de la seconde guerre mondiale à Rodez pour ensuite rejoindre le Mémorial départemental.

Le Comité du Mémorial départemental de Sainte-Radegonde organise, ce Lundi 17 août, en partenariat avec la commune de Sainte-Radegonde, le Comité Départemental de la randonnée pédestre de l’Aveyron et l’association Les Ragondins, la Rando Mémoire (randonnée commentée).



Programme :

– Inscription : 13h15 depuis l’ancienne caserne Burloup de Rodez, avenue de l’Europe (déroulement et consignes pour le retour).

– Départ : 13h30

– Durée : 8 km (dénivelé positif : 170 m)

– Difficulté : moyenne

– Durant cette randonnée une visite guidée sur les lieux emblématiques de la seconde guerre mondiale de Rodez sera commentée par Vincent Besombes, Président du Comité du Souvenir Français de Rodez, la randonnée se poursuivra ensuite jusqu’au Mémorial départemental de Sainte-Radegonde.

– 18h : Cérémonie commémorative en présence des autorités locales et départementales, l’ONACVG, les représentants des associations mémorielles devant le Mémorial,

– 19h : Retour en bus des randonneurs vers Rodez ; départ sur le parking situé à l’arrière de la butte de tir.



Renseignements :

– Pas d’inscription au préalable, se présenter 1/4 heure avant le départ.

– Randonnée ouverte à tous (à partir de 12 ans), accompagnée et encadrée

– Participation : 3 € au profit du Comité du Mémorial

– Sur le parcours un ravitaillement aura lieu à Layoule

– Chaque participant s’engage à participer avec un équipement adapté (habillement, eau et alimentation).

– Les chiens ne sont pas acceptés, même tenus en laisse. 3 .

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 54 61

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English :

A tribute to our collective memory, “so we never forget…” will also be an opportunity to discover or rediscover the iconic sites of World War II in Rodez before heading to the Departmental Memorial.

L’événement Rando Mémoire 2026 Rodez a été mis à jour le 2026-06-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)