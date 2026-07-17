UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rodez

Terrasses en fête Chez Bichette Rodez

jeudi 20 août 2026 · Rodez

Terrasses en fête Chez Bichette Rodez

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
1 Boulevard Gally
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Terrasses en fête Chez Bichette

1 Boulevard Gally Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe Second Poteaux .   .

1 Boulevard Gally Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 55 54 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Chez Bichette Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Rodez (Aveyron)