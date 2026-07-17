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AGENDA · Rodez

Terrasses en fête Grand café Rodez

vendredi 21 août 2026 · Rodez

Terrasses en fête Grand café Rodez

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Adresse
19 place de la cité
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Terrasses en fête Grand café

19 place de la cité Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe Miss Sax .   .

19 place de la cité Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 00 95 

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English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Grand café Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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