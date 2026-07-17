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AGENDA · Rodez

Terrasses en fête Bartass Rodez

jeudi 20 août 2026 · Rodez

Terrasses en fête Bartass Rodez

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
20 Rue de Bonald
Ville
12000 Rodez
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Rodez

Terrasses en fête Bartass

20 Rue de Bonald Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme.
Avec le groupe The Monster .   .

20 Rue de Bonald Rodez 12000 Aveyron Occitanie  

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English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

L’événement Terrasses en fête Bartass Rodez a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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