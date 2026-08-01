500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Spectacle de rue Arts du cirque Rodez
vendredi 14 août 2026 · Rodez
Informations pratiques
Rodez
500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Spectacle de rue Arts du cirque
place de la Cité Rodez Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-22
Du spectacle de rue proposé par une association ruthénoise pour fêter ensemble les 500 ans du clocher de la cathédrale de Rodez.
L’association ruthénoise RegArts de Cirque, fondée en 2007, œuvre à la promotion et à la transmission des arts du cirque auprès de tous les publics.
À l’occasion des célébrations, ses artistes investiront l’espace urbain pour des déambulations festives entre la place de la Cité et la place du Bourg. Jonglerie, équilibres, acrobaties aériennes, échasses et performances enflammées (torches, cordes et jonglerie de feu) rythmeront le parcours.
Une proposition vivante et spectaculaire qui fera vibrer le cœur de ville au fil d’un moment convivial et accessible à tous. .
place de la Cité Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 76 77
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English :
A street performance organized by a Ruthénois association to celebrate the 500th anniversary of the bell tower of Rodez Cathedral together.
L’événement 500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Spectacle de rue Arts du cirque Rodez a été mis à jour le 2026-07-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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