Informations pratiques

Rodez

500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Théâtre burlesque

place la Cité Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-13 2026-08-20

par la Compagnie des Cinq Jasmins, troupe amateur active en Aveyron et en Occitanie

Cette compagnie proposera un moment de théâtre burlesque inspiré de l’univers médiéval, dans un esprit décalé rappelant l’humour des séries de type Kaamelott.

Durant environ 40 minutes, sketches et anachronismes se succéderont, avec parfois la participation du public et même une mise en scène donnant la parole à la cathédrale elle-même. Entre humour, partage et création locale, ce spectacle constituera un moment convivial en attendant le son et lumière.

Egalement joué le samedi 8 août de 20h30 à 21h30 et les jeudis 13 et 20 août de 20h à 21h. .

place la Cité Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 76 77

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English :

by the Compagnie des Cinq Jasmins, an amateur theater troupe active in Aveyron and Occitanie

L’événement 500 ANS CLOCHER CATHÉDRALE Théâtre burlesque Rodez a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)