Conférence Des matières et matériaux exogènes stimulateurs de création dans les arts africains Musée Royan

Conférence Des matières et matériaux exogènes stimulateurs de création dans les arts africains

Musée 31 avenue de Paris Royan Charente-Maritime

Tarif : 2.1 – 2.1 – 2.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 15:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Par Émilie Salaberry-Duhoux, directrice des musées, des archives et de l’arthothèque de la ville d’Angoulême

.

Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

By Émilie Salaberry-Duhoux, Director of Museums, Archives and the Arthothèque for the City of Angoulême

L’événement Conférence Des matières et matériaux exogènes stimulateurs de création dans les arts africains Royan a été mis à jour le 2026-01-29 par Mairie de Royan