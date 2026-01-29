Conférence Des matières et matériaux exogènes stimulateurs de création dans les arts africains Musée Royan
Début : 2026-03-13 15:00:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Par Émilie Salaberry-Duhoux, directrice des musées, des archives et de l’arthothèque de la ville d’Angoulême
Musée 31 avenue de Paris Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 85 96 musee@mairie-royan.fr
English :
By Émilie Salaberry-Duhoux, Director of Museums, Archives and the Arthothèque for the City of Angoulême
