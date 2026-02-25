Braderie Paroissiale Salles Notre-Dame et parvis de l’église Royan

Braderie Paroissiale

Salles Notre-Dame et parvis de l’église 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 09:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Braderie petite brocante vêtements homme, femme, enfant, chaussures, linge de maison… à partir de 1 €. Vente au profit de la Paroisse.

.

Salles Notre-Dame et parvis de l’église 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 33 03 notredameroyan@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Braderie small secondhand goods: men’s, women’s and children’s clothing, shoes, household linen? from 1 ?. Sale in aid of the parish.

L’événement Braderie Paroissiale Royan a été mis à jour le 2026-02-25 par Mairie de Royan