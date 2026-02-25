Braderie Paroissiale Salles Notre-Dame et parvis de l’église Royan
Braderie Paroissiale Salles Notre-Dame et parvis de l’église Royan vendredi 17 avril 2026.
Braderie Paroissiale
Salles Notre-Dame et parvis de l’église 1 rue de Foncillon Royan Charente-Maritime
Début : 2026-04-17 09:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
2026-04-17
Braderie petite brocante vêtements homme, femme, enfant, chaussures, linge de maison… à partir de 1 €. Vente au profit de la Paroisse.
Salles Notre-Dame et parvis de l’église 1 rue de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 33 03 notredameroyan@orange.fr
English :
Braderie small secondhand goods: men’s, women’s and children’s clothing, shoes, household linen? from 1 ?. Sale in aid of the parish.
