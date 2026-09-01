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CONFÉRENCE DES PLANTES SAUVAGES AUX CULTURES ALIMENTAIRES D’AUJOURD’HUI Béziers

vendredi 25 septembre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Adresse
place du 14 Juillet
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

CONFÉRENCE DES PLANTES SAUVAGES AUX CULTURES ALIMENTAIRES D’AUJOURD’HUI

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Du Néolithique à nos assiettes, découvrez pourquoi quelques plantes seulement sont devenues les piliers de notre alimentation.
Pourquoi, parmi les milliers de plantes comestibles présentes dans la nature, n’en cultivons-nous aujourd’hui qu’une poignée, dont quatre fournissent l’essentiel de nos calories ? La conférence Des plantes sauvages aux cultures alimentaires d’aujourd’hui , animée par Éric Birlouez, retrace cette étonnante sélection, du Néolithique à l’agro-industrie. À travers cette histoire de notre alimentation, découvrez comment nos choix agricoles ont façonné nos cultures et transformé nos assiettes.   .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50  mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

From the Neolithic Era to Our Plates: Discover why only a few plants have become the cornerstones of our diet.

L’événement CONFÉRENCE DES PLANTES SAUVAGES AUX CULTURES ALIMENTAIRES D’AUJOURD’HUI Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34

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