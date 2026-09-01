Informations pratiques

Béziers

CONFÉRENCE DES PLANTES SAUVAGES AUX CULTURES ALIMENTAIRES D’AUJOURD’HUI

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Du Néolithique à nos assiettes, découvrez pourquoi quelques plantes seulement sont devenues les piliers de notre alimentation.

Pourquoi, parmi les milliers de plantes comestibles présentes dans la nature, n’en cultivons-nous aujourd’hui qu’une poignée, dont quatre fournissent l’essentiel de nos calories ? La conférence Des plantes sauvages aux cultures alimentaires d’aujourd’hui , animée par Éric Birlouez, retrace cette étonnante sélection, du Néolithique à l’agro-industrie. À travers cette histoire de notre alimentation, découvrez comment nos choix agricoles ont façonné nos cultures et transformé nos assiettes. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

From the Neolithic Era to Our Plates: Discover why only a few plants have become the cornerstones of our diet.

L’événement CONFÉRENCE DES PLANTES SAUVAGES AUX CULTURES ALIMENTAIRES D’AUJOURD’HUI Béziers a été mis à jour le 2026-08-26 par 34 ADT34