Conférence Des utopies aux partis le socialisme dans les Hautes-Pyrénées (1830-1983) TARBES Tarbes

Conférence Des utopies aux partis le socialisme dans les Hautes-Pyrénées (1830-1983)

Cette conférence présente les principales sources permettant d’étudier le mouvement socialiste dans les Hautes-Pyrénées archives départementales, fonds privés de militants, fonds de la Fondation Jean Jaurès et autres centres.

Ces documents, souvent méconnus, éclairent le parcours des acteurs, des idées et des luttes qui ont marqué la vie politique du département.

.

English :

This conference presents the main sources for studying the socialist movement in the Hautes-Pyrénées: departmental archives, private activists’ funds, Jean Jaurès Foundation funds and other centers.

These often little-known documents shed light on the actors, ideas and struggles that have shaped the department’s political life.

German :

Dieser Vortrag stellt die wichtigsten Quellen zur Untersuchung der sozialistischen Bewegung in den Hautes-Pyrénées vor: Departementsarchive, private Nachlässe von Aktivisten, Bestände der Jean-Jaurès-Stiftung und anderer Zentren.

Diese oftmals unbekannten Dokumente beleuchten den Werdegang der Akteure, Ideen und Kämpfe, die das politische Leben des Departements geprägt haben.

Italiano :

Questa conferenza presenta le principali fonti per lo studio del movimento socialista negli Hautes-Pyrénées: gli archivi dipartimentali, le collezioni private degli attivisti, le collezioni della Fondation Jean Jaurès e di altri centri.

Questi documenti, spesso poco conosciuti, fanno luce sulle persone, le idee e le lotte che hanno caratterizzato la vita politica del dipartimento.

Espanol :

Esta conferencia presenta las principales fuentes para el estudio del movimiento socialista en los Altos Pirineos: los archivos departamentales, las colecciones privadas de militantes, los fondos de la Fundación Jean Jaurès y otros centros.

Estos documentos, a menudo poco conocidos, arrojan luz sobre las personas, las ideas y las luchas que han marcado la vida política del departamento.

