Conférence des Vendredis de Saint-Clément Comprendre et restaurer le bâti ancien Salle communale Saint-Clément-sur-Guye

Informations pratiques

Saint-Clément-sur-Guye

Conférence des Vendredis de Saint-Clément Comprendre et restaurer le bâti ancien

Salle communale 10 Rue de la Poraire Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Conférence des Vendredis de Saint-Clément Comprendre et restaurer le bâti ancien avec Christian Boda, formateur maîtrise d’œuvre patrimoine bâti.

Restaurer le bâti ancien nécessite une démarche logique et globale d’observation et d’analyse que nous parcourrons ensemble. De la typologie du bâti jusqu’au plus profond des matériaux qui le composent, nous comprendrons comment il fonctionne pour intervenir avec pertinence et respect du support. .

Salle communale 10 Rue de la Poraire Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Conférence des Vendredis de Saint-Clément Comprendre et restaurer le bâti ancien

L’événement Conférence des Vendredis de Saint-Clément Comprendre et restaurer le bâti ancien Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)