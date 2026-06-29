Conférence des Vendredis de St-Clément Des fleurs aux abeilles Salle communale de Saint-Clément-sur-Guye Saint-Clément-sur-Guye
vendredi 21 août 2026 · Salle communale de Saint-Clément-sur-Guye · Saint-Clément-sur-Guye
Informations pratiques
Saint-Clément-sur-Guye
Conférence des Vendredis de St-Clément Des fleurs aux abeilles
Salle communale de Saint-Clément-sur-Guye 10 Rue de la Poraire Saint-Clément-sur-Guye Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Conférence des Vendredis de Saint-Clément proposée par l’Association de sauvegarde et et mise en valeur de Saint-Clément-sur-Guye Des fleurs aux abeilles. avec Gérard Ferrière, conservateur honoraire du Muséum d’Histoire naturelle de Dijon et Yves Rondelet, expert en apiculture, président d’Apiculture sans frontières.
Un système s’est mis en place depuis des millions d’années à l’époque où les dinosaures peuplaient les terres émergées mais cette collaboration étroite et indispensable est actuellement menacée. Cette conférence va évoquer le passé, le présent et l’avenir de l’apiculture. .
Salle communale de Saint-Clément-sur-Guye 10 Rue de la Poraire Saint-Clément-sur-Guye 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Conférence des Vendredis de St-Clément Des fleurs aux abeilles
L’événement Conférence des Vendredis de St-Clément Des fleurs aux abeilles Saint-Clément-sur-Guye a été mis à jour le 2026-06-29 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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