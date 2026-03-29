Erstein

Conférence Désencombrer efficacement sa maison

Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-01 21:30:00

Date(s) :

2026-07-01

Je vous présente mon métier de home organiser lors d’une conférence intitulée Désencombrer efficacement sa maison .

Je vous y parlerai de:

– la problématique du désordre

– des outils et méthodes efficaces pour désencombrer et ranger

– des bienfaits que cela apporte au quotidien.

Un temps d’échange est également prévu pour répondre aux questions que vous vous posez. .

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 47 03 95 contact@aubonheurdutri.fr

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English :

L’événement Conférence Désencombrer efficacement sa maison Erstein a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried