Conférence Désencombrer efficacement sa maison Erstein
Conférence Désencombrer efficacement sa maison Erstein mercredi 1 juillet 2026.
Erstein
Conférence Désencombrer efficacement sa maison
Erstein Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00
fin : 2026-07-01 21:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Je vous présente mon métier de home organiser lors d’une conférence intitulée Désencombrer efficacement sa maison .
Je vous y parlerai de:
– la problématique du désordre
– des outils et méthodes efficaces pour désencombrer et ranger
– des bienfaits que cela apporte au quotidien.
Un temps d’échange est également prévu pour répondre aux questions que vous vous posez. .
Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 64 47 03 95 contact@aubonheurdutri.fr
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English :
L’événement Conférence Désencombrer efficacement sa maison Erstein a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de tourisme du Grand Ried
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