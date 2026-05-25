Conférence Désosser la paléogénomique objets, méthodes et applications aux contextes mortuaires Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Les Eyzies

Conférence Désosser la paléogénomique objets, méthodes et applications aux contextes mortuaires

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:30:00

fin : 2026-06-13 20:30:00

Date(s) :

2026-06-13

18h30 20h30.​ Que peut réellement nous dire la génétique sur les individus du passé, et comment s’articule-t-elle avec les approches archéologiques. Sur réservation. Gratuit

Que peut réellement nous dire la génétique sur les individus du passé, et comment s’articule-t-elle avec les approches archéologiques ? Cette présentation propose de désosser la paléogénomique, en en dévoilant les coulisses quelles sont les caractéristiques de l’ADN ancien, comment l’ADN est extrait à partir des ossements humains, et quelles sont les principales étapes qui permettent de tirer de cet ADN fragmentaire et dégradé des informations sur les individus et les populations anciennes.

L’objectif est de rendre accessibles les outils et les méthodes de cette discipline en plein essor, tout en discutant des apports mais aussi des limites. Ces approches seront illustrées à travers un exemple, l’étude de la sépulture collective néolithique de l’aven de la Boucle (Gard).

Inscription obligatoire nombre de places limité .

Musée national de Préhistoire 1 Rue du Musée Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 45 45

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English : Conférence Désosser la paléogénomique objets, méthodes et applications aux contextes mortuaires

6:30 pm 8:30 pm What can genetics really tell us about people of the past, and how does it relate to archaeological approaches? By appointment only. Free

L’événement Conférence Désosser la paléogénomique objets, méthodes et applications aux contextes mortuaires Les Eyzies a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère