Conférence dessinée L’asymétrie des baratins Place Jules Ferry Bressuire

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres
Réconcilier les récits d’un futur, écologiquement sombre, avec l’élan de celles et ceux qui explorent des issues plus heureuses telle est l’ambition de cette conférence-performance réjouissante, à deux voix, pinceau à la main pour le peintre-performeur Benoît Bonnemaison-Fitte et garantie sans blabla par l’architecte Nicola Delon.
À partir de 12 ans. .
Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55 scenesdeterritoire@agglo2b.fr
