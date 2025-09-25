Conférence dessinée L’asymétrie des baratins Place Jules Ferry Bressuire

Conférence dessinée L’asymétrie des baratins Place Jules Ferry Bressuire mardi 24 février 2026.

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24
fin : 2026-02-24

Date(s) :
2026-02-24

Réconcilier les récits d’un futur, écologiquement sombre, avec l’élan de celles et ceux qui explorent des issues plus heureuses telle est l’ambition de cette conférence-performance réjouissante, à deux voix, pinceau à la main pour le peintre-performeur Benoît Bonnemaison-Fitte et garantie sans blabla par l’architecte Nicola Delon.
À partir de 12 ans.   .

Place Jules Ferry Le Théâtre Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 80 61 55  scenesdeterritoire@agglo2b.fr

