Conférence Deux Malraux en Corrèze Roland et André Neuvic
Conférence Deux Malraux en Corrèze Roland et André Neuvic samedi 20 juin 2026.
Neuvic
Conférence Deux Malraux en Corrèze Roland et André
19 Avenue des marronniers Neuvic Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Conférence Deux Malraux en Corrèze Roland et André par l’historien François David .
19 Avenue des marronniers Neuvic 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 07 84 50 musee-henriqueuille@correze.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Deux Malraux en Corrèze Roland et André
L’événement Conférence Deux Malraux en Corrèze Roland et André Neuvic a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Neuvic (Corrèze)
- Atelier fabrication d’huile Moulin de la Veyssière Neuvic 12 juin 2026
- Théâtre L’atelier de Jean-Claude Grumberg Salle des fêtes Neuvic 13 juin 2026
- Brocante vide-greniers Neuvic 14 juin 2026
- Atelier Art Lab Street Art Centre Multimédia Neuvic 17 juin 2026
- Bébés lecteurs Médiathèque Jeanne d’Arc Neuvic 19 juin 2026