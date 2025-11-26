Bébés lecteurs Médiathèque Jeanne d’Arc Neuvic
Bébés lecteurs Médiathèque Jeanne d’Arc Neuvic vendredi 19 juin 2026.
Neuvic
Bébés lecteurs
Médiathèque Jeanne d’Arc 25 Avenue Général De Gaulle Neuvic Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 10:00:00
fin : 2026-06-19 11:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Venez partager un moment autour des livres et des histoires avec vos jeunes enfants à la bibliothèque de 10h et 11h30.
Deux séances de lecture collective seront proposées à 10h30 et à 11h.
Animation Gratuite
Inscription requise au moins une semaine avant.
Renseignements bibliotheque24@mairie-neuvic-dordogne.fr 05 53 81 66 27 .
Médiathèque Jeanne d’Arc 25 Avenue Général De Gaulle Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 81 66 27 bibliotheque24@mairie-neuvic-dordogne.fr
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English : Bébés lecteurs
L’événement Bébés lecteurs Neuvic a été mis à jour le 2026-05-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
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