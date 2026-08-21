Conférence d’Hervé Dréan – Histoire d’un patrimoine fragile : musiques et danses traditionnelles autour de La Roche-Bernard, Mairie de La Roche-Bernard, La Roche-Bernard

Informations pratiques

Conférence d’Hervé Dréan – Histoire d’un patrimoine fragile : musiques et danses traditionnelles autour de La Roche-Bernard Samedi 19 septembre, 14h30 Mairie de La Roche-Bernard Morbihan

La conférence aura lieu dans la salle des conseils de la Mairie de La Roche-Bernard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Quelles sont les musiques et les danses traditionnelles la région de La Roche-Bernard ? Ont-elles changé au cours des siècles ?

À travers les documents d’archives et les témoignages oraux, vous partirez à la recherche des sonous et chantous qui ont coloré la vie de notre petite région pendant des siècles. Entre pays nantais et vannetais, au bord de la Vilaine, La Roche-Bernard est une terre de rencontres et de métissages culturels où les traditions musicales se sont enrichies depuis longtemps d’influences multiples…

Mairie de La Roche-Bernard 56130 La Roche-Bernard La Roche-Bernard 56130 Morbihan Bretagne https://www.laroche-bernard.com/

Musiques et danses traditionnelles autour de La Roche-Bernard (17e-20e siècles).

©hervedrean