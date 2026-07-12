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Conférence d’Olivier Bellamy: Musiques et compositeurs au XIXè siècle Casino Barrière Dinard Dinard

vendredi 17 juillet 2026 · Casino Barrière Dinard · Dinard

Conférence d’Olivier Bellamy: Musiques et compositeurs au XIXè siècle Casino Barrière Dinard Dinard

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Casino Barrière Dinard
Adresse
boulevard du Président Wilson 3580 Dinard
Ville
Dinard

Conférence d’Olivier Bellamy: Musiques et compositeurs au XIXè siècle Casino Barrière Dinard Dinard Vendredi 17 juillet, 18h00

La musique légère et festive du 19e siècle, entre opérette, opéra comique et bals populaires, est explorée lors d’une conférence avec Olivier Bellamy et le pianiste Dimitri Weissenberg.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T19:30:00.000+02:00

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Casino Barrière Dinard boulevard du Président Wilson 3580 Dinard Dinard


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