Conférence d’Olivier Masmonteil sur son approche de peintre, Les Jardins du Montperthuis, Chemilli

Conférence d’Olivier Masmonteil sur son approche de peintre Samedi 6 juin, 16h00 Les Jardins du Montperthuis Orne

7,5€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Conférence de l’artiste Olivier Masmonteil sur son travail de peintre à 16h aux jardins du Montperthuis

Les Jardins du Montperthuis La Pillardiere, 61360 Chemilli, France Chemilli 61360 Orne Normandie +33685303081 http://www.lesjardinsdumontperthuis.com Jardins conçus en 2010 par le paysagiste Philippe Dubreuil autour d’un ensemble typiquement percheron en cours de restauration, constitué d’un manoir du XVe-XVIe siècle, de sa longère, sa grange seigneuriale, écuries et porcheries, fournil, four à chanvre et puits couvert. Ce jardin s’articule en fonction des bâtiments et de leurs usages, jardin potager et verger conservatoire de pommiers anciens percherons à cidre et à couteau près des communs, jardin de simples près du manoir, broderie d’osmanthes et de graminées, collection de cerisiers d’ornement, de chênes, de tilleuls, d’aubépines, de pivoines, d’hydrangeas. Roseraie de plus de 300 variétés de roses anciennes. Serre avec collection de cactées et d’agrumes. Entouré de champs et bordé d’une rivière et de bois, le jardin reprends les thèmes et les grandes lignes de l’histoire des jardins. Depuis la départementale D955, entre Mamers et Bellême, direction Chemilli.

Conférence de l’artiste Olivier Masmonteil sur son travail de peintre à 16h aux jardins du Montperthuis

©phdubreuil