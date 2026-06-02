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Conférence d’Olivier Moal La Révolution française dans le canton de Brélès partie 2 Porspoder

Conférence d’Olivier Moal La Révolution française dans le canton de Brélès partie 2 Porspoder lundi 10 août 2026.

Adresse : Salle Herri Léon

Ville : 29840 Porspoder

Département : Finistère

Début : lundi 10 août 2026

Fin : lundi 10 août 2026

Tarif :

Porspoder

Conférence d’Olivier Moal La Révolution française dans le canton de Brélès partie 2

Salle Herri Léon Porspoder Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

Aspects Fonciers, Militaires et Economiques de la Révolution dans le canton de Brélès, 1789-1799 Porspoder, Larret, Brélès, Lanildut, Lampaul-Plouarzel, Plouarzel
La conférence abordera tout d’abord les aspects fonciers, en particulier à travers la vente des biens nationaux de l’église et de la noblesse, puis les questions militaires et leurs conséquences locales, et enfin succinctement la situation économique.   .

Salle Herri Léon Porspoder 29840 Finistère Bretagne +33 6 11 19 02 93 

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English :

L’événement Conférence d’Olivier Moal La Révolution française dans le canton de Brélès partie 2 Porspoder a été mis à jour le 2026-06-02 par OT IROISE BRETAGNE

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