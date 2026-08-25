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Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Place de l’hôtel de ville Arudy

vendredi 11 septembre 2026 · Place de l'hôtel de ville · Arudy

Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Place de l’hôtel de ville Arudy

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Place de l'hôtel de ville
Adresse
Médiathèque Les arcades
Ville
64260 Arudy
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Arudy

Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV

Place de l’hôtel de ville Médiathèque Les arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

Une conférence d’Yves Lombard, de l’association Lasco-Béarn, essayiste et auteur de publications historiques.   .

Place de l’hôtel de ville Médiathèque Les arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33 

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English : Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV

L’événement Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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