Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Place de l’hôtel de ville Arudy

vendredi 11 septembre 2026 · Place de l'hôtel de ville · Arudy

Informations pratiques

Arudy

Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV

Place de l’hôtel de ville Médiathèque Les arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 18:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Une conférence d’Yves Lombard, de l’association Lasco-Béarn, essayiste et auteur de publications historiques. .

Place de l’hôtel de ville Médiathèque Les arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33

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English : Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV

L’événement Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées