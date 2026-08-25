Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Place de l’hôtel de ville Arudy
vendredi 11 septembre 2026 · Place de l'hôtel de ville · Arudy
Informations pratiques
Arudy
Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV
Place de l’hôtel de ville Médiathèque Les arcades Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 18:30:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
Une conférence d’Yves Lombard, de l’association Lasco-Béarn, essayiste et auteur de publications historiques. .
Place de l’hôtel de ville Médiathèque Les arcades Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 46 45 33
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English : Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV
L’événement Conférence Dragons dans nos campagnes, les dragonnades de Louis XIV Arudy a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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