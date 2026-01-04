Conférence du colonel Gabriel Cortès Le cheval, animal politique ?

Domaine de Prye La Fermeté Nièvre

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:15:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Le colonel Gabriel Cortès a dirigé le régiment de cavalerie de la Garde républicaine de 2020 à 2023. Membre de l’Académie Pégase, il est également l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles consacrés à l’équitation et à la culture équestre au sens large. Il a donné, en France comme à l’étranger, de nombreuses conférences portant sur le cheval et sur les traditions équestres à travers le monde.

Les remarquables écuries du château de Prye, construites dans les années 1880 à la demande du marquis du Bourg de Bozas, écuyer de Napoléon III, témoignent de la place singulière qu’occupe le cheval dans l’Histoire ainsi que de la forte valeur symbolique qui lui est attachée. La conférence proposée cette année entend montrer comment, au fil des siècles, le cheval a véhiculé une représentation métaphorique du pouvoir, et s’interroger sur l’héritage de cette symbolique aujourd’hui.

Tarifs

Conférence gratuit

Conférence et déjeuner (avant le 24 juin) 30€, non adhérent

Conférence et déjeuner (avant le 24 juin) 25€, adhérent .

Domaine de Prye La Fermeté 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 10 19 86 amisdeprye@gmail.com

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L’événement Conférence du colonel Gabriel Cortès Le cheval, animal politique ? La Fermeté a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Sud Nivernais