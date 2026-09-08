Conférence du Master en ethnomusicologie | Lukas Pairon, MEG, Genève

Informations pratiques

Conférence du Master en ethnomusicologie | Lukas Pairon Mercredi 9 décembre, 16h30 MEG

0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T16:30:00+01:00 – 2026-12-09T18:30:00+01:00

Fin : 2026-12-09T16:30:00+01:00 – 2026-12-09T18:30:00+01:00

Conférence [titre à préciser]

Par Lukas Pairon, pédagogue musical et philosophe, co-fondateur de l’ensemble de musique contemporaine Ictus

Le comité scientifique du Master en ethnomusicologie organise, au cours de l’année universitaire 2026-2027, un cycle de six rencontres-conférences à destination des étudiant-e-s et ouvert au grand public. Pour chaque séance, une personnalité œuvrant dans le domaine de l’ethnomusicologie est invitée à partager son expérience lors d’une rencontre comprenant une présentation formelle d’une trentaine de minutes suivie d’un entretien préparé et animé par les étudiant-e-s.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Cycle de conférences organisées dans le cadre du Master en ethnomusicologie. Présentation par Lukas Pairon, en discussion avec des étudiant-e-s. Salle d’exposition temporaire. 9 décembre à 16h30.

© L. Pairon