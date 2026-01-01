Conférence : Du Spirituel dans l’ ART Couvent Dominicain de l’Annonciation Paris

Les Conférences 2026 du Couvent des Dominicains

222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris – Salle Saint Albert le Grand –

Le Couvent vous invite à une nouvelle série de conférences qui portent sur des débats actuels dans la société.

– Entrée Libre –

Du Spirituel dans l’Art

Avec fr. Marc Chauveau o.p. Conférences illustrées

4 jeudis de 18h30 à 20h :

15/01/2026 thème : Créations de vitraux contemporains

12/02/2026 thème : L’œuvre poétique de Giuseppe Penone

12/03/2026 thème : Représentation de Marie-Madeleine dans l’art

26/03/2026 thème : La Sainte Face dans l’art du XXe siècle

Contact : marc.chauveau@dominicains.fr

Public adultes.

