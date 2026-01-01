Conférence : Du Spirituel dans l’ ART Couvent Dominicain de l’Annonciation Paris
Conférence : Du Spirituel dans l’ ART Couvent Dominicain de l’Annonciation Paris jeudi 15 janvier 2026.
Les Conférences 2026 du Couvent des Dominicains
222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris – Salle Saint Albert le Grand –
Le Couvent vous invite à une nouvelle série de conférences qui portent sur des débats actuels dans la société.
– Entrée Libre –
Du Spirituel dans l’Art
Avec fr. Marc Chauveau o.p. Conférences illustrées
4 jeudis de 18h30 à 20h :
15/01/2026 thème : Créations de vitraux contemporains
12/02/2026 thème : L’œuvre poétique de Giuseppe Penone
12/03/2026 thème : Représentation de Marie-Madeleine dans l’art
26/03/2026 thème : La Sainte Face dans l’art du XXe siècle
Contact : marc.chauveau@dominicains.fr
gratuit
Entrée Libre
Public adultes.
Couvent Dominicain de l’Annonciation 222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris
