Conférence Echos de mémoire La danse au cœur de la Culture Populaire Salle Cinéma des Monts Ambazac

Salle Cinéma des Monts Rue des Docteur Ballet Ambazac Haute-Vienne
Conférence de M. Glever. Dans le cadre de ses activités le groupe Lou Gerbassou a pour mission de favoriser le développement et la transmission des Arts et Traditions Populaires mémoire de notre culture régionale. C’est pourquoi il souhaite proposer au public la programmation inédite d’un cycle de conférences aux thèmes divers et larges. Des discussions captivantes mettant en lumière les valeurs, l’histoire et l’évolution de notre patrimoine culturel et immatériel. .
Salle Cinéma des Monts Rue des Docteur Ballet Ambazac 87240 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 65 02 71 lougerbassou@gmail.com
