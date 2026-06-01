Conférence | Échos de Rome, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova
Conférence | Échos de Rome, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova vendredi 12 juin 2026.
Conférence | Échos de Rome Vendredi 12 juin, 16h00 Museu Nacional de Conímbriga Coimbra
99
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Conférence sur le champ archéologique et les fouilles archéologiques.
Museu Nacional de Conímbriga Rua Professor Vergílio Correia, 3150-220 Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova 3150-220 Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova Coimbra +351239949110 https://museunacionaldeconimbriga.gov.pt https://www.facebook.com/conimbriga
JEA
©conimbriga forum jazz fest
À voir aussi à Condeixa-a-Nova (Coimbra)
- Conímbriga Revelada : Son et Mémoire, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova 12 juin 2026
- Concert | Maria Carvalho Quinteto, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova 12 juin 2026
- Concert | Les nouvelles feuilles changent de couleur, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova 13 juin 2026
- Visite guidée | Conímbriga Revelada : Son et Mémoire, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova 13 juin 2026
- Concert | A Love Supreme, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova 13 juin 2026