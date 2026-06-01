Conférence | Échos de Rome, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova

Conférence | Échos de Rome Vendredi 12 juin, 16h00 Museu Nacional de Conímbriga Coimbra

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T17:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Conférence sur le champ archéologique et les fouilles archéologiques.

Museu Nacional de Conímbriga Rua Professor Vergílio Correia, 3150-220 Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova 3150-220 Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova Coimbra +351239949110 https://museunacionaldeconimbriga.gov.pt https://www.facebook.com/conimbriga

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