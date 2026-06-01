Visite guidée | Conímbriga Revelada : Son et Mémoire, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova
Visite guidée | Conímbriga Revelada : Son et Mémoire, Museu Nacional de Conímbriga, Condeixa-a-Nova samedi 13 juin 2026.
Visite guidée | Conímbriga Revelada : Son et Mémoire Samedi 13 juin, 11h00 Museu Nacional de Conímbriga Coimbra
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T12:00:00+02:00 – 2026-06-13T14:00:00+02:00
Visite guidée spéciale avec performance musicale, avec les musiciens : Nuno Rodrigues et André Ramalhais
Museu Nacional de Conímbriga Rua Professor Vergílio Correia, 3150-220 Condeixa-a-Velha Condeixa-a-Nova 3150-220 Condeixa-a-Velha e Condeixa-a-Nova Coimbra +351239949110 https://museunacionaldeconimbriga.gov.pt https://www.facebook.com/conimbriga [{« type »: « link », « value »: « https://quebrajazz.pt/programafjf/ »}]
JEA
©Conímbriga Forum Jazz Fest
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