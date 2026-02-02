Conférence Éducation thérapeutique des patients Coulounieix-Chamiers

Conférence Éducation thérapeutique des patients

UTTEP24 vous attend nombreux pour une journée de conférence spécialement dédiée à l’Éducation Thérapeutique des Patients (ETP) qui se tiendra le jeudi 12 mars 2026 au Silot !

Cette journée s’adresse uniquement à tous les professionnels de santé, aux patients atteints de pathologies chroniques et leur entourage, aux associations de patients, ainsi qu’aux étudiants en santé.

Pour information, cette journée peut être prise en charge dans le cadre du DPC (Développement Professionnel Continu) soit par les établissements, soit pour les infirmiers libéraux par le FIF-PL (Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux).

Cette journée abordera deux sujets importants dans le développement de l’ETP aujourd’hui

La place du savoir patient intégration des patients partenaires au sein des programmes d’ETP et cadre de leur intervention .

