Agora Pôle National Cirque Mortel Jus de Mortel / Compagnie La présidente a eu 19 Coulounieix-Chamiers

Agora Pôle National Cirque Mortel Jus de Mortel / Compagnie La présidente a eu 19 Coulounieix-Chamiers mardi 19 mai 2026.

Agora Pôle National Cirque Mortel Jus de Mortel / Compagnie La présidente a eu 19

Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21

Mortel jus de Mortel réveille le mythique Mur de la Mort , attraction foraine légendaire où motos et mobylettes défient la gravité sur une paroi verticale.

Cette barrique géante devient un théâtre de fureur mécanique, poésie brute et musique live.

Dans un fracas savamment orchestré, émotions contraires et vibrations collectives font vaciller les cœurs.

Un spectacle rare, vibrant, absurde et spectaculaire, où la mort flirte avec la vie dans un grand huit d’humanité assumée.

Scènes de Territoire(s) Agora PNC, Grand Périgueux, Le Sîlot, Coulounieix-Chamiers

Projet Politique de la ville

Avec le soutien de l’OARA .

Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 59 65

English : Agora Pôle National Cirque Mortel Jus de Mortel / Compagnie La présidente a eu 19

German : Agora Pôle National Cirque Mortel Jus de Mortel / Compagnie La présidente a eu 19

Italiano :

Espanol : Agora Pôle National Cirque Mortel Jus de Mortel / Compagnie La présidente a eu 19

L’événement Agora Pôle National Cirque Mortel Jus de Mortel / Compagnie La présidente a eu 19 Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux