La Vallée Festival de spectacle vivant Le Sîlot Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers

La Vallée Festival de spectacle vivant

Le Sîlot 68 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette 33ème édition s’inscrit dans un monde qui va vite. L’information traverse les écrans, les opinions s’entrechoquent, les habitudes se fragmentent, l’individualisme prend parfois le dessus.

Cette 33ème édition s’inscrit dans un monde qui va vite. L’information traverse les écrans, les opinions s’entrechoquent, les habitudes se fragmentent, l’individualisme prend parfois le dessus.

Dans ce contexte les organisateurs du Festival la Vallée souhaitent appuyer sur pause, respirer et rappeler que le spectacle vivant prend une force particulière lorsqu’il s’inscrit dans un territoire porté par celles et ceux qui y vivent toute l’année.

Festivals Hors Cadre La Vallée X Ôrizons

14h30 Le Message Une marche à l’amour Cie Jour de Fête

16h & 17h30 Terre ! Cie Les Lubies

20h Héritages Cie Née d’un doute

21h30 Concert Alright Mela + DJ Kroll Transe Orientale Méditerranéenne (en partenariat avec la SMAC Le Sans Réserve)

Animations, expositions et jeux en bois sur les différentes journées tout public.

Buvette et restauration sur les sites du festival. .

Le Sîlot 68 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 05 44 assocrac24@gmail.com

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English : La Vallée Festival de spectacle vivant

This 33rd edition takes place in a fast-paced world. Information travels up and down, opinions collide, habits fragment and individualism sometimes takes over.

L’événement La Vallée Festival de spectacle vivant Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux