Conférence Graine des Sens Allons au musée Coulounieix-Chamiers
Conférence Graine des Sens Allons au musée Coulounieix-Chamiers jeudi 28 mai 2026.
Coulounieix-Chamiers
Conférence Graine des Sens Allons au musée
Coulounieix-Chamiers Dordogne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:00:00
fin : 2026-05-28 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
.
Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60
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English : Conférence Graine des Sens Allons au musée
L’événement Conférence Graine des Sens Allons au musée Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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