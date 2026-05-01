Coulounieix-Chamiers

Conférence Graine des Sens Allons au musée

Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

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Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60

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English : Conférence Graine des Sens Allons au musée

L’événement Conférence Graine des Sens Allons au musée Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux