Championnat de France de skateboard street junior Sîlot Coulounieix-Chamiers

Coulounieix-Chamiers

Championnat de France de skateboard street junior

Sîlot 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-22

Nous avons l’honneur d’accueillir les championnats de France de Skateboard Street Junior 2026.

Venez encourager la crème des jeunes skaters et skateuses français.es des catégories U10, U13 et U17 et para.

Vendredi 22 training

Samedi qualifications

Dimanche matin demi-finales

Dimanche après midi: finales

En parallèle du contest vous pourrez participer et assister à diverses animations

Performance Graffiti avec War, Neur, Eggs, Tchiffe….

Atelier de customisation avec la Fabrik Onirique en partenariat avec @poscagallery

Initiations au Parkour avec l’association PPX Parkour Périgueux.

Initiations au baseball avec les Ghosts.

Des concerts gratuits le samedi soir de 19h30 à 1h00 avec:

la Klik (fanfare pop rock)

Snappy Days (punk)

Bastard Proof (rap)

Fonky Bouli (rare grooves) .

Sîlot 68 bis Avenue du Maréchal de Lattre de T Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 86 16

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English : Championnat de France de skateboard street junior

L’événement Championnat de France de skateboard street junior Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux