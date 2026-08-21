Conférence en image : la Savoie gourmande, Saint Jean de Belleville,, Les Belleville

Informations pratiques

Conférence en image : la Savoie gourmande Samedi 19 septembre, 17h30 Office du tourisme Savoie

RDV à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Belleville (chemin du Pré de foire). Durée 1h30. Renseignements : OT de Saint-Martin-de-Belleville (04 79 08 20 00).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Petites histoires de la cuisine au menu, des produits oubliés aux recettes de grands-mères, des coteaux viticoles au sommet des alpages ! Remontez le temps en images et en musique, et découvrez l’origine des plats traditionnels savoyards, les produits et les recettes emblématiques des Hautes vallées de Savoie. Visite animée par un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire des Hautes vallées de Savoie – Fondation Facim.

Office du tourisme chemin du Pré de foire, 73440 Les Belleville Les Belleville 73440 Saint-Jean-de-Belleville Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 00 20 00

Petites histoires de la cuisine au menu, des produits oubliés aux recettes de grands-mères, des coteaux viticoles au sommet des alpages ! Remontez le temps en images et en musique, et découvrez des -…