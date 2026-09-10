Conférence « ensemble parlons mémoire, Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean, Rennes
jeudi 24 septembre 2026 · Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean · Rennes
Informations pratiques
Conférence « ensemble parlons mémoire Jeudi 24 septembre, 14h00 Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:00:00+02:00 – 2026-09-24T16:30:00+02:00
gratuit sur inscription.
Un conférence animée par le centre de prévention de l’Agirc-Arrco se tiendra le jeudi 24 septembre à 14h. Elle vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire avec l’avancée en âge, grâce à des explications théoriques et des conseils pratiques pour le quotidien.
Sur inscription au 06 99 12 00 33.
Rencontre et Culture | Maison de Quartier de Villejean 12 rue de Bourgogne 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne
mieux comprendre le fonctionnement de la mémoire avec l’avancée en âge, grâce à des explications théoriques et des conseils pratiques pour le quotidien. mémoire
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