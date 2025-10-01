Conférence Entre Versailles et Lunéville. Pierre Gobert, portraitiste de la cour de Lorraine Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Entre Versailles et Lunéville. Pierre Gobert, portraitiste de la cour de Lorraine

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-14 18:30:00

fin : 2026-01-14 20:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Par Thierry Franz, responsable du pôle Musée et patrimoine au château de Lunéville.

Peintre des princesses à marier et des parents comblés, Pierre Gobert (1662-1744) s’est fait une solide réputation en multipliant les effigies des élégantes et les visages poupins. Les découvertes en archives éclairent d’un jour nouveau les cinq séjours de l’artiste à Lunéville, entre 1707 et 1725, qui lui permirent d’immortaliser le duc Léopold, son épouse et surtout leur nombreuse progéniture. Entre les cours de France et de Lorraine, Gobert a contribué à la définition d’un art officiel dans le domaine du portrait, tout en trahissant parfois quelques secrets diplomatiques, lorsque sa route croisait celle de la future épouse du roi Louis XV…

Réservation recommandée.Adultes

2 .

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

English :

By Thierry Franz, head of the Museum and Heritage department at Château de Lunéville.

Pierre Gobert (1662-1744) made a name for himself as a painter of princesses to be wed and parents to be pampered, with his many effigies of elegant women and doll-like faces. Archival discoveries shed new light on the artist?s five stays in Lunéville, between 1707 and 1725, which enabled him to immortalize Duke Leopold, his wife and, above all, their numerous offspring. Between the courts of France and Lorraine, Gobert contributed to the definition of an official art form in portraiture, while sometimes betraying diplomatic secrets when his path crossed that of the future wife of King Louis XV?

Booking recommended.

German :

Von Thierry Franz, Leiter der Abteilung Museum und Kulturerbe im Schloss von Lunéville.

Pierre Gobert (1662-1744), der Maler der heiratswilligen Prinzessinnen und der glücklichen Eltern, erwarb sich einen soliden Ruf durch die Vervielfältigung von Bildern eleganter Frauen und puppenhafter Gesichter. Archivfunde werfen ein neues Licht auf die fünf Aufenthalte des Künstlers in Lunéville zwischen 1707 und 1725, die es ihm ermöglichten, Herzog Leopold, seine Frau und vor allem ihre zahlreichen Kinder zu verewigen. Zwischen den Höfen von Frankreich und Lothringen trug Gobert zur Definition einer offiziellen Porträtkunst bei, wobei er manchmal auch diplomatische Geheimnisse verriet, wenn sich sein Weg mit dem der zukünftigen Ehefrau von König Ludwig XV. kreuzte

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Di Thierry Franz, responsabile del dipartimento Museo e Patrimonio del Castello di Lunéville.

Pierre Gobert (1662-1744) è stato un pittore di principesse da sposare e di genitori da coccolare, e si è guadagnato una solida reputazione per le sue effigi di donne eleganti e i volti da bambola. Le scoperte negli archivi gettano nuova luce sui cinque soggiorni dell’artista a Lunéville tra il 1707 e il 1725, che gli permisero di immortalare il duca Léopold, sua moglie e soprattutto la loro numerosa prole. Tra le corti di Francia e Lorena, Gobert contribuì a definire l’arte ufficiale del ritratto, tradendo al contempo qualche segreto diplomatico quando la sua strada incrociò quella della futura moglie del re Luigi XV?

Prenotazione consigliata.

Espanol :

Por Thierry Franz, jefe del departamento Museo y Patrimonio del castillo de Lunéville.

Pierre Gobert (1662-1744) fue pintor de princesas a las que desposar y de padres a los que mimar, y se ganó una sólida reputación por sus efigies de mujeres elegantes y rostros de muñeca. Los descubrimientos de los archivos arrojan nueva luz sobre las cinco estancias del artista en Lunéville entre 1707 y 1725, que le permitieron inmortalizar al duque Léopold, a su esposa y, sobre todo, a su numerosa prole. Entre las cortes de Francia y Lorena, Gobert contribuyó a definir el arte oficial del retrato, al tiempo que traicionaba ocasionalmente algunos secretos diplomáticos cuando su camino se cruzaba con el de la futura esposa del rey Luis XV?

Reserva recomendada.

