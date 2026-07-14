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Conférence et Assemblée Générale annuelle Arès

samedi 8 août 2026 · Arès

Conférence et Assemblée Générale annuelle Arès

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
salle 4 village des associations
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Arès

Conférence et Assemblée Générale annuelle

salle 4 village des associations Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :
2026-08-08

Conférence sur la réimplantation des zostères sur le bassin et particulièrement sur Arès.

Tout public Gratuit.

Lieu salle n°4, Village des Associations.   .

salle 4 village des associations Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine   amisbassin@gmail.com

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English : Conférence et Assemblée Générale annuelle

L’événement Conférence et Assemblée Générale annuelle Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès

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