Conférence et Assemblée Générale annuelle Arès
samedi 8 août 2026 · Arès
Informations pratiques
Arès
Conférence et Assemblée Générale annuelle
salle 4 village des associations Arès Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Conférence sur la réimplantation des zostères sur le bassin et particulièrement sur Arès.
Tout public Gratuit.
Lieu salle n°4, Village des Associations. .
salle 4 village des associations Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine amisbassin@gmail.com
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English : Conférence et Assemblée Générale annuelle
L’événement Conférence et Assemblée Générale annuelle Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès
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