Informations pratiques

Arès

Conférence et Assemblée Générale annuelle

salle 4 village des associations Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 20:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Conférence sur la réimplantation des zostères sur le bassin et particulièrement sur Arès.

Tout public Gratuit.

Lieu salle n°4, Village des Associations. .

salle 4 village des associations Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine amisbassin@gmail.com

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English : Conférence et Assemblée Générale annuelle

L’événement Conférence et Assemblée Générale annuelle Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès