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Conférence et ateliers « Gymnastique cérébrale » Espace seniors Désiré Colombe Nantes

vendredi 6 novembre 2026 · Espace seniors Désiré Colombe · Nantes

Conférence et ateliers « Gymnastique cérébrale » Espace seniors Désiré Colombe Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 6 novembre 2026
Fin
vendredi 6 novembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Espace seniors Désiré Colombe
Adresse
8 rue Arsène Leloup 44100
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
gratuit Sur inscriptionPlaces limitées jusqu'à 14 personnes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 10:00 – 12:00
Gratuit : oui gratuit Sur inscriptionPlaces limitées jusqu’à 14 personnes Senior – Age maximum : 99 

Une conférence suivi d’un parcours de 5 ateliers, proposés par l’association Brain up et animés par une psychologueLa conférence se déroulera le 16 octobre 10h-12h et les 5 ateliers de 10h-12h des vendredis 6 novembre au vendredi 4 décembre . Les places sont limites à 14 personnes.

Espace seniors Désiré Colombe Nantes 44100
07 65 18 23 81


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