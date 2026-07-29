Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-06 10:00 – 12:00

Gratuit : oui gratuit Sur inscriptionPlaces limitées jusqu’à 14 personnes Senior – Age maximum : 99

Une conférence suivi d’un parcours de 5 ateliers, proposés par l’association Brain up et animés par une psychologueLa conférence se déroulera le 16 octobre 10h-12h et les 5 ateliers de 10h-12h des vendredis 6 novembre au vendredi 4 décembre . Les places sont limites à 14 personnes.

Espace seniors Désiré Colombe Nantes 44100

07 65 18 23 81



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