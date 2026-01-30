Conférence et dédicace Akira Mizubayashi Loches
Conférence et dédicace Akira Mizubayashi Loches mardi 9 juin 2026.
Conférence et dédicace Akira Mizubayashi
12 Rue de la République Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:00:00
fin : 2026-06-09 21:00:00
Date(s) :
2026-06-09
.
12 Rue de la République Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 28 49 libloiseaubleu@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence et dédicace Akira Mizubayashi Loches a été mis à jour le 2026-03-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire