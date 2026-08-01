Informations pratiques

Pissotte

Conférence et initiation à la méthode Wim Hof

15 Chemin des trois lumas Pissotte Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Respiration, bain glacé vivez l’expérience

Envie de vivre une expérience hors du commun ?

Venez découvrir la méthode Wim Hof lors d’une conférence suivie d’une partie pratique.

Basée sur la respiration, l’exposition au froid et le mental, cette méthode vous invite à explorer vos capacités dans un cadre encadré et convivial.

Mardi 18 août

De 18 h 30 à 20 h

15 chemin des Trois Luma Pissotte

Prévoir un maillot de bain et une serviette.

☎ Réservation obligatoire auprès de O₂ Santé & Performance 06 84 61 86 61. .

15 Chemin des trois lumas Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 39 08 96

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English :

Breathing, Ice Bath: Live the Experience

L’événement Conférence et initiation à la méthode Wim Hof Pissotte a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin