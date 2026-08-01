Conférence et initiation à la méthode Wim Hof Pissotte
mardi 18 août 2026 · Pissotte
Informations pratiques
Pissotte
Conférence et initiation à la méthode Wim Hof
15 Chemin des trois lumas Pissotte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18 20:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Respiration, bain glacé vivez l’expérience
Envie de vivre une expérience hors du commun ?
Venez découvrir la méthode Wim Hof lors d’une conférence suivie d’une partie pratique.
Basée sur la respiration, l’exposition au froid et le mental, cette méthode vous invite à explorer vos capacités dans un cadre encadré et convivial.
Mardi 18 août
De 18 h 30 à 20 h
15 chemin des Trois Luma Pissotte
Prévoir un maillot de bain et une serviette.
☎ Réservation obligatoire auprès de O₂ Santé & Performance 06 84 61 86 61. .
15 Chemin des trois lumas Pissotte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 63 39 08 96
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English :
Breathing, Ice Bath: Live the Experience
L’événement Conférence et initiation à la méthode Wim Hof Pissotte a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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