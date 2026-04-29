Conférence et initiation gratuite aux danses bretonnes Salle Jacques-Jérôme Fontaine Saint-Médard-sur-Ille Samedi 16 mai, 14h00 Gratuit – réservation conseillée

Une conférence et une initiation aux danses bretonnes proposée par l’Amical Laïque de St Médard-sur-Ille aux jeunes et adultes dans le cadre de la Fest’Yves 2026.

Le 16 mai 2026 à 15h00 à St Médard-sur-Ille (35), L’Amicale Laïque propose une initiation gratuite aux danses bretonnes pour les adultes comme les plus jeunes. Un moment parfait pour apprendre en s’amusant les pas indispensables et danser sur tous les airs de Bretagne. Cette initiation est précédée d’une « conférence » sur l’histoire contemporaine de la culture bretonne et du fest noz.

Ce stage de danse bretonne gratuit est animé par Yoann Lécuyer, dans le cadre de la 27e Fest’Yves de Sens-de-Bretagne et de la Fête de la Bretagne 2026. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-16T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-16T17:00:00.000+02:00

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https://www.festyves.fr/1866-17-mai-conference-et-initiation-a-la-danse-bretonne-st-medard-sur-ille/ 0626801729

Salle Jacques-Jérôme Fontaine Place de la mairie – 35250 Saint-Médard-sur-Ille Saint-Médard-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine



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