Saint-Médard-sur-Ille

La Belle Echappée Festival

Saint-Médard-sur-Ille Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 09:00:00

fin : 2026-06-21 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Belle Échappée vous embarque pour une aventure festive et engagée: un festival à vélo pensé et organisé pour toute la famille. A partager entre amis!

Le temps d’un weekend, le long d’un parcours plat et sécurisé, profitez d’animations pour petits et grands et d’ateliers nature & découvertes.

Et le samedi soir, cap sur le village étape de Saint Médard-sur-Ille, pour les festivités: spectacle enfants, concerts aux sonorités du monde avec les groupes de musique Soma Cumbia et Aman Aman qui vous transporteront sous les nuits étoilées d’Amérique latine en passant par les rivages envoûtants de la Méditerranée, buvette et restauration !

Ravitaillement, zone de camping, bagagerie, technicien vélo tout est prévu pour une aventure zéro charge mentale !

On s’occupe de tout, vous n’avez plus qu’à profiter ! Et à pédaler un peu ! Alors vous venez ? .

Saint-Médard-sur-Ille 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 61 56 83 89

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English :

L’événement La Belle Echappée Festival Saint-Médard-sur-Ille a été mis à jour le 2026-04-20 par ADT 35 ADMIN