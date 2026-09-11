Conférence et projection d’un film sur le Kurun, salle Jeanne d’Arc, Le Croisic
samedi 19 septembre 2026 · salle Jeanne d'Arc · Le Croisic
Informations pratiques
Conférence et projection d’un film sur le Kurun Samedi 19 septembre, 16h00 salle Jeanne d’Arc Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
A l’occasion des 80 ans du voilier Kurun, Michel Germain et les Amis du Kurun proposent une conférence et la projection d’un film sur Jacques-Yves Le Toumelin.
salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire
A l’occasion des 80 ans du voilier Kurun, Michel Germain et les Amis du Kurun proposent une conférence et la projection d’un film sur Jacques-Yves Le Toumelin.
©ville du croisic
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