Conférence et projection d’un film sur le Kurun, salle Jeanne d’Arc, Le Croisic

Informations pratiques

Conférence et projection d’un film sur le Kurun Samedi 19 septembre, 16h00 salle Jeanne d’Arc Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

A l’occasion des 80 ans du voilier Kurun, Michel Germain et les Amis du Kurun proposent une conférence et la projection d’un film sur Jacques-Yves Le Toumelin.

salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le Croisic Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

A l’occasion des 80 ans du voilier Kurun, Michel Germain et les Amis du Kurun proposent une conférence et la projection d’un film sur Jacques-Yves Le Toumelin.

©ville du croisic