Informations pratiques

Le Croisic

400e anniversaire de la Marine Nationale témoignages locaux

Ancienne Criée, Place Boston Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 14:00:00

fin : 2026-09-18 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

400e anniversaire de la Marine Nationale témoignages locaux

Exposition

Le comité local du Souvenir français, en partenariat avec la Commune, propose une exposition à l’ancienne criée la première quinzaine de septembre pour commémorer les 400 ans de la Marine Nationale en mettant l’accent sur les liens du Croisic avec cette institution. De nombreux Croisicais ont fréquenté la Marine Nationale au cours du temps ou à travers des événements historiques comme Hervé Rielle, Pierre Bouguer ou encore la bataille navale des Cardinaux…

Cette exposition mettra également à l’honneur les marins croisicais morts pour la France. Une autre manière d’honorer la communauté maritime locale.

Organisée par le comité Souvenir Français Le Croisic Batz-sur-Mer et la ville du Croisic

Ouverture le mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h et le samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. .

Ancienne Criée, Place Boston Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

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English :

L’événement 400e anniversaire de la Marine Nationale témoignages locaux Le Croisic a été mis à jour le 2026-07-02 par ADT44